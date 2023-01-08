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موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة

2023-01-08 الساعة 7:47
موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق بطولة كأس الخليج مساء الغد، مباراة السعودية والعراق في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة خليجي 25 المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.

مباراة السعودية والعراق 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والربع من مساء الغد بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب البصرة الدولي عبر قنوات OMAN SPORTS HD ، القنوات الرياضية السعودية، الشارقة الرياضية الإماراتية، العراقية الرياضية، ALKASS ONE HD.

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وتُعد مباراة السعودية والعراق غدًا الثامنة بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث نجح منتخب العراق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصارين للأخضر.

السعودية واليمن

تاريخ المواجهات

وتعود أول مواجهة بينهما إلى “خليجي 4” في قطر عام 1976، ونجحت العراق في الفوز، قبل أن يكسب المنتخب السعودي بهدفين دون رد في نسخة 1979، وكرر فوزه برباعية نظيفة في “خليجي 7”.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز بهدفين مقابل هدف في “خليجي 8″، قبل أن تفوز العراق بثنائية دون رد في “خليجي 9″، وانتصر الأخضر بهدف نظيف في “خليجي 18″، قبل أن يفوز أسود الرافدين بنتيجة 2/0 في “خليجي 21”.

وكانت مباراة الافتتاح أول أمس انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخب العراقي المضيف ومنتخب عمان، بينما حقق منتخب السعودية فوزًا مهمًا على المنتخب اليمني، بنتيجة هدفين دون رد.

العراق وعمان

وبالأمس، حقق المنتخب البحريني فوزًا مهمًا على المنتخب الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما منتخب قطر ففاز على المنتخب الكويتي بهدفين دون رد.

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