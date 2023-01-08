موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الشباب والاتحاد

ويلعب الشباب والاتحاد، عند الساعة 9:15 مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الشباب والاتحاد عبر قناتي SSC1 HD، و SSC EXTRA 1 HD، بالإضافة إلى الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل فريقا الشباب والاتحاد مباراة الغد بحثًا عن استعادة التوازن وتحقيق الفوز بعد خسارتهما في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، حيث خسر الليوث ضد الوحدة، فيما سقط العميد بهدف أمام الهلال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الاتحاد في خطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وتصدر ترتيب دوري روشن السعودي.

وسبق أن لعب الفريقان 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 11 مرة، مقابل 9 انتصارات للشباب، وتعادلا 8 مرات.