موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة

يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر

ونشر حساب نادي الشباب في “تويتر” أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها غدًا السبت في الملز.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip 34 ألف و500 ريال، ويُمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي انطلقت أمس الخميس بفوز التعاون على الطائي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية دون رد.