موعد مباراة النصر ضد الطائي والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم، مباراة النصر ضد الطائي في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتُقام اليوم الجمعة بدلًا من أمس الخميس بسبب غزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة ملعب مرسول بارك وفي البوابات.

النصر ضد الطائي

وتُقام المباراة مساء اليوم في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك، كما تُنقل على قناة SSC EXTRA 1 HD.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ أصفر الرياض مكونًا من: “أوسبينا في حراسة المرمى، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، كونان، جوستافو، علي الحسن، بيتي مارتينيز، فينسينت أبو بكر، عبدالرحمن غريب، تاليسكا”.

ولعب النصر ضد الطائي مباراتين وكانتا في الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي، حيث فاز النصر في مباراة والطائي في مباراة.

سبب التأجيل

وكان خالد الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية، كشف السبب وراء تأجيل مباراة النصر والطائي لمدة 24 ساعة.

وقال الخضير لـ قناة “العربية”: “نحن نجري فحوصات للملعب في العاشرة صباحًا كل يوم، من حيث الكهرباء والبوابات وكشافات الإنارة، ولاحظنا في فترة الظهر أنه كانت هناك أعطال كهربائية، وحرصًا على سلامة الجمهور، قامت إدارة الملعب بتوجيه خطاب إلى الرابطة، ونوهت بوجود مخاطرة في الملعب إذا أقيمت المباراة الخميس”.

وأضاف الخضير: “نحن اكتشفنا الأعطال في الظهيرة، وأرسلنا الخطاب مباشرة فور تدارك الأمر، وجاء الرد سريعًا، أهم شيء عندنا سلامة الجمهور والحضور اللاعبين”.

وتابع: “أشكر إدارة الملعب على كتابة الخطاب وإرساله بشكل سريع”.