موعد مباراة الهلال القادمة بعد الخروج من كأس السوبر

يسعى نادي الهلال لمصالحة جماهيره، وذلك عند مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية يوم السبت 4 فبراير المقبل.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

وأبدى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رأيه في خسارة فريقه أمام نادي الفيحاء اليوم بهدف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تعليق مدرب الهلال

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإصابات ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى الفريق، وبالفعل نحن ارتكبنا أخطاء، ولكننا نملك شخصية قوية وقادرون على العودة إلى الانتصارات من جديد”.

وتابع دياز: “أعد بأن الوضع أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، سيكون مختلفًا تمامًا، ولم تكن الخسارة ضد الفيحاء بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات في الأعوام الثلاثة الماضية”.

وكان البرازيلي باولينيو سجل هدف فوز الفيحاء في الدقيقة الـ21 في شباك أزرق الرياض.

وأعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا وكان آخرها توديع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي.

وقال الإعلامي سالم آل كليب عبر موقع “تويتر”: “رحيل فهد بن نافل عن مجلس إدارة النادي أمر مهم، هو من تسبب بإيقاف الأزرق فترتين، وهو من أعطى الثقة في رامون دياز رغم مستوى المدرب الأرجنتيني السيئ من بداية الموسم والفريق بدنيًّا منهار”.

أما الشاعر الهلالي محمد الوبير فقال: “خروج مستحق بالطبع من كأس السوبر، لم نرَ أي جدية أو حزم من الإدارة، لديك مصعب الجوير وغيره وإعارة عبدالله رديف وتخلي صالح وغيره، أمور لا يمكن وصفها إلا بأنها تخبط ومحاباة لبعض الأسماء”.