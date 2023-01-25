موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض عبر قنوات SSC1 HD , Shahid Vip , SSC1 SD.

وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب السوبر في 3 مناسبات أعوام 2015 على حساب النصر، 2018 على حساب نادي الاتحاد، 2021 على حساب نادي الفيصلي.

الهلال والفيحاء

وقال صالح الشهري لاعب الهلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفيحاء: ” نخوض غدًا مباراة صعبة بالنسبة لنا كونها مباراة خروج المغلوب، وإذا ركز الهلال في تفاصيل المباراة الصغيرة، فسيعبر إلى الدور النهائي”.

وأضاف صالح الشهري: ” جمهور الهلال السند لنا، ونعدهم في الفترة القادمة بتحقيق الإنجازات، ونحن كلاعبين مررنا بفترة توقف في الأشهر الماضية أدت لهبوط المستوى، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف، والقادم سيكون أجمل”.

جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان فاز على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد في دوري روشن، قبل مواجهة الفيحاء مساء غدٍ.

وقبل مباراة الغد، يتواجد نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 32 نقطة، أما الفيحاء فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.