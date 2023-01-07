موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نادي أنجيه في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي مساء الأربعاء المقبل.

المباراة ستقام في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

رغبة باريس سان جيرمان

ويرغب البي إس جي في الفوز على أنجيه، تعويضًا لخسارته أمام نادي لانس في الجولة السابعة عشرة بثلاثية مقابل هدف في الأول من يناير الجاري.

وكان سان جيرمان تأهل لثمن نهائي كأس فرنسا بعد فوزه بالأمس على نادي شاتورو بثلاثية مقابل هدف.

ومن المتوقع مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة سان جيرمان المقبلة ضد أنجيه، خاصة بعد غيابه عن مباراتي ستراسبورج ولانس في الدوري الفرنسي ومباراة شاتورو في كأس فرنسا، بسبب احتفاله في بلاده بفوز التانجو بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022.

ميسي باق في باريس

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان حسم مصير ميسي بالتجديد معه لمدة موسم أي حتى صيف 2024، حيث كان سينتهي عقد النجم الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت قناة TYC الأرجنتينية بجانب تقارير إعلامية أخرى أن الهلال سيدخل في مفاوضات جادة مع البرغوث الأرجنتيني صيف العام الحالي ردًا على تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ميسي كان أعلن أنه لن يعتزل دوليًا بعد الفوز بلقب مونديال قطر 2022، حيث من المتوقع استمراره مع المنتخب الأرجنتيني حتى مونديال 2026.