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غدًا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة

2023-01-11 الساعة 9:48
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس مساء الغد الخميس، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس غدًا في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات SSC و L’ EQUIPE TV , LA LIGA TV BAR, PLUG TRL.

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وسيكون التشكيل المتوقع لبرشلونة مكونًا من: تير شتيجن في حراسة المرمى، كوندي، أراوخو، كريستنسن، ألبا، دي يونج، بوسكيتس، جافي، عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، بيدري”.

وسبق لـ برشلونة أن لعب ضد ريال بيتيس في مباراتين بكأس السوبر الإسباني، حيث فاز برشلونة في مرة، وريال بيتيس في مرة.

برشلونة ضد ريال بيتيس

برشلونة ضد ريال بيتيس

وأعرب المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي عن تمنياته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والمنافسة على اللقب، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى ريال بيتيس.

وتحدث تشافي على مباراة الغد، قائلًا: “تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني مهم لنا خاصة أننا لم نفز بالنسخة الجديدة، نحن هادئون ونمر بوقت جيد.. سنحاول إظهار شخصيتنا”.

برشلونة ضد ريال بيتيس

وأضاف: “نسعى للتأهل إلى النهائي والفوز، ونريد أن نكون الطرف الأفضل، نحن متحفزون، سنحاول الفوز بكافة الألقاب المتاحة لنا، نحن نركز على كأس السوبر ونريد الفوز ولا نريد ارتكاب الأخطاء”.

وتابع تشافي: “ريال بيتيس يحب الاستحواذ على الكرة كثيرًا، بيليجريني مدرب هجومي و لديهم لاعبون رفيعو المستوى ويضغطون بشكل جيد، وسيكون علينا العمل وسنحاول الحصول على الكرة قدر الإمكان”.

وواصل تشافي تصريحاته قائلًا: “أتشرف بوجودي في الرياض التي سبق لي زيارتها عدة مرات مع السد القطري، دائمًا من دواعي سروري الحضور إلى السعودية، أريد التواجد في النهائي ولا يهم المنافس، نريد الفوز باللقب”.

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