موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء غد الأحد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة غدًا في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” ميتروبوليتانو” معقل الأتلتيكو كما تُنقل المباراة على قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS CONNECT , LA LIGA TV BAR.

ويتواجد البارشا في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، أما أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 27 نقطة.

قمة برشلونة والأتلتيكو بالجولة الـ16

وبدأت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني أمس الجمعة، بفوز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما فاز قاديش على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم السبت، فاز فياريال على ريال مدريد بنتيجة 2-1، بينما فاز ريال مايوركا على بلد الوليد بهدف دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ16 غدًا الأحد، بإقامة 4 مباريات وهم ” ألميريا ضد ريال سوسيداد، رايو فاليكانو ضد ريال بييتس، إشبيلية ضد خيتافي، برشلونة ضد أتلتيكو مدريد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني بعد غد الاثنين بمواجهة أوساسونا لفريق أتلتيك بيلباو.

الريال يخسر أمام فياريال

واعترف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن خصمه فياريال كان الأفضل في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة قائلًا: ” فياريال كان الأفضل، أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا احترام قرار الحكم حيال ذلك. أعتقد أن المشجعين لا يحبون هذه القواعد”.

وتابع: ” لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع. قدمنا ​​أداءً جيدًا ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل. كانت المباراة مفتوحة واعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط، هذه هي المشكلة”.