موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، نهائي كأس السوبر الإسباني مساء غدٍ الأحد بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الرياض.
وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وتُنقل عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.
وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.
وكان ريال مدريد هزم برشلونة بثلاثية مقابل هدف، يوم 16 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.