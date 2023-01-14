Icon

محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon أول تعليق من سعود بن سلمان بعد فوزه بـ كأس الملك فيصل للفروسية Icon FDA تفتح تحقيقًا بشأن لقاح فايزر Icon لا أهداف بين الشباب والنصر بالشوط الأول Icon موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة Icon ثلاثية تحسم الفوز لـ برايتون ضد ليفربول Icon برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة Icon إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار Icon رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات الإبل Icon متورطون بإطلاق نار ونشر محتوى مسيء في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

2023-01-14 الساعة 9:28
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، نهائي كأس السوبر الإسباني مساء غدٍ الأحد بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الرياض.

تفاصيل المباراة

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وتُنقل عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير لمنطقة مكة المكرمة من سيول وتساقط البرد حتى الخامسة مساء

Img

وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

برشلونة وريال مدريد

برشلونة وريال مدريد بالسوبر الإسباني

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

الدوري الإسباني - برشلونة وريال مدريد - الريال ضد برشلونة

وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.

وكان ريال مدريد هزم برشلونة بثلاثية مقابل هدف، يوم 16 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.

برشلونة وريال مدريد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار