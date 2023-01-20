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في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

2023-01-20 الساعة 10:38
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد نادي أتلتيك بيلباو بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد ضد بيلباو

وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان ماميس معقل فريق بيلباو، كما تُنقل المباراة على قنوات Bein Sports HD 1 , La Liga Tv Bar , Bein Sports Connect , Bein Sports 1 HD Premium.

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وقبل المباراة، يتواجد الريال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، أما أتلتيك بيلباو فمتواجد في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

مباريات الجولة الـ18 بالدوري الإسباني

وتنطلق مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، اليوم الجمعة بمواجهة ريال مايوركا لسيلتا فيجو.

وفي يوم غدٍ السبت، سيلعب “رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد، إسبانيول ضد ريال بيتيس، أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، إشبيلية ضد قاديش”.

وفي يوم الأحد يلعب “فياريال ضد جيرونا، إلتشي ضد أوساسونا، برشلونة ضد خيتافي، أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد”.

ريال مدريد وأتلتيك بيلباو - الدوري الإسباني

وفي يوم الاثنين المقبل، تُختتم مباريات الجولة الـ18 بلقاء بين فالنسيا وألميريا.

وكشفت قرعة كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة لمواجهات دور الثمانية، عن ملاقاة ريال مدريد لجاره أتلتيكو مدريد بينما يخوض برشلونة مواجهة سهلة نسبيًّا ضد نادي ريال سوسيداد.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “الريال ضد الأتلتيكو، أوساسونا ضد إشبيلية، فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، برشلونة ضد ريال سوسيداد”.

ريال مدريد وأتلتيك بيلباو - الدوري الإسباني

وتُقام مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، من مباراة واحدة حيث تُلعب على ملعب الفريق الذي ذُكر اسمه أولًا في القرعة.

وتنطلق مواجهات دور الثمانية، بداية من يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، حيث يلعب الريال ضد الأتلتيكو، وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباراتا “أوساسونا ضد إشبيلية” و”فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو”.

أما مساء الخميس المقبل فتقام مباراة “برشلونة ضد ريال سوسيداد”.

ريال مدريد وأتلتيك بيلباو - الدوري الإسباني

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