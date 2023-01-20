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في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

2023-01-20 الساعة 9:18
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ليفربول ضد تشيلسي

وتُقام المباراة عصر الغد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب “أنفيلد”، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Sky Sport Uno Italia,  Bein Sports Connect , Bein Sports 1 HD English , Bein Sports 1 HD Premium.

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ولعب ليفربول مع تشيلسي في 181 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول في 78 مباراة، بينما فاز تشيلسي في 61 لقاء، بينما تعادل الفريقان من قبل في 42 مواجهة.

ويتواجد ليفربول في المركز التاسع قبل مواجهة تشيلسي، برصيد 28 نقطة، أما نادي تشيلسي فيتواجد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وكان ليفربول خسر من برايتون في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد، بينما فاز تشيلسي على نادي كريستال بالاس.

ليفربول وتشيلسي
جانب من المباراة – @ChelseaFC

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع مكونًا من: “أليسون في حراسة المرمى، أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون، هندرسون، فابينيو، تياجو، صلاح، نونيز، جاكبو”.

أما تشكيل تشيلسي المتوقع فسيكون مكونًا من: “كيبا، أزبيليكويتا، سيلفا، باداشيل، هال، كوفاسيتش، جورجينيو، ماسون مونت، زياش، هافرتز، مودريك”.

ليفربول وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

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