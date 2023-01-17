موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء غد الأربعاء، مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

القنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام الـ11 مساء غد بتوقيت المملكة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS 1 HD , PREMIUM.

وكان نادي آرسنال انفرد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ20 من البريميرليج مساء أول أمس الأحد.

وبدأت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الجمعة الماضية بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

واستُكملت مباريات الجولة الـ20 السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، حيث شهدت فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2/ 1، بينما فاز ساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وفاز نوتنجهام فورست على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز برايتون على ليفربول بثلاثية دون رد.

بينما فاز برينتفورد على بورنموث بثنائية دون رد.

وفي مباريات أول أمس الأحد، فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بجانب فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد، كما فاز آرسنال على توتنهام بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد رابعًا

ويتواجد آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًّا برصيد 47 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 39 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 38 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 38 نقطة، وتوتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

فولهام في المركز السادس برصيد 31 نقطة، برايتون في المركز السابع، برصيد 30 نقطة، برينتفورد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ليفربول تاسعًا برصيد 28 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 28 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، ليستر سيتي في المركز الـ14 وليدز يونايتد في المركز الـ15، وولفرهامبتون في المركز الـ16 ولكل منهم 17 نقطة، بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وست هام يونايتد في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة وإيفرتون في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 15 نقطة ، وساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 15 نقطة.