موعد مباراة ميلان والإنتر في السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة ميلان وإنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2022 غدًا الأربعاء.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , AD SPORTS 2 HD , AD SPORTS 2 HD , STARZ PLAY APP”.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي أُقيم عليه نهائي كأس السوبر الإسباني أول أمس الأحد، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وفاز برشلونة باللقب عقب الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل ميلان المباراة بوصفه بطل الدوري الإيطالي موسم 2021/2022، أما إنتر ميلان فيدخل مواجهة السوبر الإيطالي غدًا بوصفه بطل كأس إيطاليا لموسم 2021/2022، كما تُوج أيضًا بالسوبر الإيطالي لعام 2021.

السوبر الإيطالي في المنطقة العربية

وسبق لبعض الدول العربية، استضافة مباراة السوبر الإيطالي حيث كانت المرة الأولى في ليبيا في عام 2002 بين يوفنتوس وبارما وفاز الأول باللقب، أما المرة الثانية فكانت في قطر في عام 2014 وفاز نابولي على يوفنتوس وقتها.

المرة الثالثة كانت في قطر في عام 2016 وفاز ميلان بلقب السوبر، المرة الرابعة كانت في السعودية في عام 2019 وفاز اليوفي باللقب على حساب ميلان.

المرة الخامسة كانت في السعودية قبل 3 أعوام وفاز لاتسيو باللقب على حساب يوفنتوس.

ويُقام السوبر في السعودية للمرة الثالثة.

ويتواجد نادي ميلان في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة وقبل مباراة الغد، أما الإتنتر فمتواجد في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.