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في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

موعد مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون

2023-01-25 الساعة 7:53
موعد مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد لمواجهة نادي ساوثهامبتون مساء الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت مساء أمس، بفوز الماجبيز بهدف دون رد سجله اللاعب جولينتون في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

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خطوة تُقرب نيوكاسل

ويرغب فريق نيوكاسل في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة، حيث يحتاج للفوز على ساوثهامبتون أو التعادل معه بأي نتيجة يوم الثلاثاء المقبل للتأهل.

نيوكاسل ضد ساوثهامبتون

وسيلتقي المتأهل من الفريقين، الفائز من مواجهتي مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست حيث تُقام مباراة الذهاب بين اليونايتد ونوتنجهام الليلة، بينما تُقام مباراة الإياب مساء الأربعاء المقبل.

وسيواجه نيوكاسل فريق ويست هام يونايتد مساء السبت 4 فبراير في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أبناء المدرب إيدي هاو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

يذكر أن الماجبيز كان تعادل في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام فريق كريستال بالاس بدون أهداف.

نيوكاسل ضد ساوثهامبتون - كيران تريبير

مواجهة اليونايتد ونوتنجهام

وسوف تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق نوتنجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب سيتي جراوند معقل فريق نوتنجهام.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد كان تأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، بعد فوزه في دور الثمانية على نادي ليستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد.

نادي نيوكاسل

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