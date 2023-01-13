موعد مباراة Barcelona و Real Madrid والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، نهائي كأس السوبر الإسباني مساء بعد غد الأحد بين فريقي Barcelona و Real Madrid.
وتُقام مباراة Barcelona و Real Madrid بعد غد في موعد سيُحدد لاحقًا حيث يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL.
وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.
وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.
وكان ريال مدريد هزم برشلونة بثلاثية مقابل هدف، يوم 16 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.