موعد مباراتي الجمعة في خليجي 25

تُختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات في بطولة خليجي 25، بإقامة مباراتين في المجموعة الثانية.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي البحرين والكويت اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب البصرة الدولي في العراق.

بينما المباراة الثانية ستكون بين فريقي قطر والإمارات وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الميناء.

نتائج مباريات الخميس بـ خليجي 25

وكانت مباريات الجولة الثالثة في بطولة كأس الخليج، انطلقت مساء أمس الخميس بمواجهتي “العراق واليمن” و”السعودية وعمان”، حيث فاز منتخب العراق على اليمن بخماسية دون رد، بينما فاز المنتخب العماني على المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف.

وستنطلق مباريات دور الأربعة في بطولة كأس الخليج، يوم الاثنين المقبل بمباراتين حيث يواجه منتخب العراق ثاني المجموعة الثانية، بينما يواجه منتخب عمان أول المجموعة الثانية.

ويُقام النهائي يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.