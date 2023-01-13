موعد مباراتي اليوم في دوري روشن

تُستكمل مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة بمباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي أبها وضمك في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الخليج والوحدة وتنطلق في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وحافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي أمس الخميس في افتتاح الجولة الـ13 من البطولة.

وكان التعاون فاز على نادي الطائي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الفتح على نادي الاتفاق بثنائية دون رد.

ترتيب دوري روشن قبل مباراتي الجمعة

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 26 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة.

وفي المركز السادس يتواجد الفتح برصيد 18 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 18 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 16 نقطة، أبها في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطتين.