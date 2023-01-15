موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة

تُقام غدًا الاثنين مباراتا نصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًّا في مدينة البصرة العراقية.

موعد مباراتي دور الـ4

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي العراق وقطر وتنطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب البصرة الدولي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي البحرين وعمان في الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة أيضًا ، وتُقام على ملعب البصرة الدولي.

كأس الخليج 25

وكانت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الخليج 25، انطلقت الخميس الماضي، حيث فاز منتخب العراق على اليمن بخماسية دون رد، وفاز منتخب عمان على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباراتي أول أمس الجمعة، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره الكويتي بهدف لكل فريق، بينما تعادل منتخب قطر مع نظيره الإماراتي بهدف لكل فريق.

وتُنقل مباراة العراق وقطر على قنوات DUBAI SPORTS 1 , KUWAIT SPORTS HD , KSA SPORTS 1 HD , AL KASS ONE HD , OMAN SPORT HD ,.

أما مباراة البحرين وعُمان فتُنقل عبر قنوات DUBAI SPORTS 1 , KSA SPORTS 1 HD , AD SPORTS 1 HD , OMAN SPORT HD.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت المركز الثاني عامي 1976 و2013، وناله منتخب قطر أعوام 1992، 2004 و2014، وحل وصيفًا في 1984، 1990، 1996 و2002.

وتمكن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وحل وصيفًا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصدت المركز الثاني في 2004 و2007.

وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019، وحل وصيفًا 4 مرات في أعوام 1970، 1982، 1992 و2003.