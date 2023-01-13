موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج

تحدد أطراف نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25” المقامة حاليًّا في مدينة البصرة العراقية.

نصف نهائي كأس الخليج

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي العراق وقطر وتنطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة يوم الاثنين المقبل على ملعب البصرة الدولي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي البحرين وعمان في الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة أيضًا يوم الاثنين المقبل، وتُقام على ملعب البصرة الدولي.

وكانت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في خليجي 25، انطلقت أمس الخميس، حيث فاز منتخب العراق على اليمن بخماسية دون رد، وفاز منتخب عمان على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباراتي اليوم، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره الكويتي بهدف لكل فريق، بينما تعادل منتخب قطر مع نظيره الإماراتي بهدف لكل فريق.