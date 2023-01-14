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أزرق الرياض يفتتح مبارياته بمواجهة نادي الوداد

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

2023-01-14 الساعة 12:02
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2022 التي تُقام فبراير المقبل في المغرب.

مشوار الهلال

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباريات الدور الثاني بمونديال الأندية يوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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وفي حال فاز أزرق الرياض على نادي الوداد، سيواجه نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء 7 فبراير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، في دور نصف النهائي.

ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

قرعة كأس العالم للأندية

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي، فيما يلعب الأهلي المصري مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفي حالة فوزه سيُلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي.

ومن المقرر أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في طريق الأهلي المصري بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي سيواجه في الدور نصف النهائي المتأهل من الفائز من مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي.

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