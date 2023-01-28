موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي غدًا الأحد.

نهائي كأس السوبر السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اليوم تخصيص دخل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء لعائلة اللاعب الراحل شايع النفيسة، وذلك بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وجاء ذلك تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته كلاعب مع نادي الكوكب والمنتخب السعودي.

نتائج 8 نسخ سابقة

وأُقيمت 8 نسخ من بطولة السوبر، حيث كانت البداية في عام 2013 وانتهت بفوز الفتح على الاتحاد.

وفي نسخة عام 2014، فاز الشباب باللقب على حساب جاره النصر، وفي عام 2015 فاز الهلال باللقب على حساب النصر.

وفي عام 2016 فاز الأهلي باللقب على حساب الهلال، بينما في عام 2018 فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

أما في عام 2019، فاز النصر على التعاون وحقق اللقب، وفي نسخة عام 2020، فاز النصر أيضًا باللقب على حساب الهلال.

وفي عام 2021 فاز الهلال على الفيصلي وحقق اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.