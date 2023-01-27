موقف بطولي لصيدلي سوري ينقذ طفلاً من موت محقق

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لموقف بطولي قام به صيدلي سوري في صيدلية بالعراق، بعد قيامه بإنقاذ طفل من موت محقق.

بداية الوقعة

وفي الفيديو يمكن رؤية صيدلي سوري يقوم بإنقاذ طفل من الموت بعد أن دخل في حالة اختناق ومن ثم فقد وعيه، لتهرع أمه إلى الصيدلية وهي في حالة انهيار تام وصراخ بوفاة صغيرها.

وأفاد الصيدلي محمد داود، أن الطفل تعرض لحالة اختناق بسبب ابتلاعه علكة، والتي لم تدركها الأم في بداية الأمر، حتى ظهرت على الطفل أعراض الاختناق وفقدان الوعي.

وبحسب الفيديو، قام الصيدلي بالإمساك بالطفل ووضع رأسه لأسفل تجاه الأرض بحيث يسهل خروج العكلة من فمه، ومن ثم عاد له الوعي مرة أخرى بعد إخراجها.