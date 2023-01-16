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لضمه في الميركاتو الصيفي

موقف كريم بنزيما من عرض النصر

2023-01-16 الساعة 5:12
موقف كريم بنزيما من عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما قراره النهائي بشأن وجهته القادمة، بعد اهتمام نادي النصر بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

النصر مهتم بالتعاقد مع بنزيما

وينتهي عقد كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أنه تلقى عرضًا من النصر للانضمام إلى صفوفه.

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وجاء اهتمام نادي النصر بضم بنزيما، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2025، وتُشير التقارير إلى حصوله على 200 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

كريم بنزيما يقترب من التجديد

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا ماليًا ضخمًا لبنزيما، إلا أنه اتفق بالفعل مع مسؤولي ريال مدريد على تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وأضافت الشبكة الفرنسية: “سينتهي عقد كريم بنزيما بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، إلا أن النجم الفرنسي الفائز بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية، ينوي إنهاء مسيرته بقميص ريال مدريد”.

وجاء في ختام تقرير “فوت ميركاتو”: “الإعلان الرسمي عن تجديد عقد كريم بنزيما بات وشيكًا، ومن المفترض أن يأخذ الطابع الرسمي في وقت قريب للغاية، واستمراره في صفوف ريال مدريد يبقى خبرًا سارًا، لأنه بات لاعبًا لا غنى عنه في السنوات الأخيرة”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

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