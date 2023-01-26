ميتا تسمح بعودة ترامب إلى فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، عزمها إعادة تفعيل حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك بعد أكثر من عامين على تعليق حساباته في أعقاب الهجوم الشهير على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حسبما ذكرت وكالة يورونيوز.

حواجز حماية

من جانبه، قال رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليج، في مدونة: عزمنا على أن الخطر على السلامة العامة قد انحسر بدرجة كافية. وعلى هذا النحو، سنعيد حسابات السيد ترامب على فيسبوك وإنستجرام في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإننا نقوم بذلك باستخدام حواجز حماية جديدة لردع تكرار الجرائم.

ومع إعادة تنشيط حساباته، سيتمكن ترامب مرة أخرى من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية وجمع الأموال.

تويتر وترامب

يتزامن القرار مع خطوة مماثلة من شركة تويتر، حيث أعاد الملياردير إيلون ماسك، حساب ترامب في نوفمبر الماضي، لكن الرئيس السابق لم يستأنف بعد التغريد، واختار بدلًا من ذلك البقاء على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به تروث سوشيال.

ومن المتوقع أن يغير ذلك المشهد حول كيفية تعامل قائمة طويلة من المنصات على الإنترنت مع حسابات ترامب.

في المقابل، لم يتضح ما إذا كان ترامب سيغتنم الفرصة للعودة إلى منصات ميتا، حتى الآن.