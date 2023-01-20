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قبل مواجهة الخليج اليوم

ميتريتا سلاح الرائد في دوري روشن

2023-01-20 الساعة 2:29
ميتريتا سلاح الرائد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الروماني ألكساندرو ميتريتا مستوى مميزًا مع الرائد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق ميتريتا مع الرائد

وخطف ميتريتا الأنظار مع الرائد هذا الموسم، حيث شارك معه في 13 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وهي الحصيلة ذاتها التي سجلها مع الأهلي في 25 مواجهة.

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ويسعى ميتريتا لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وتسجيل مزيد من الأهداف، لمساعدته في التقدم بترتيب دوري روشن السعودي.

ميتريتا
اللاعب الروماني

وكان ميتريتا قد لعب في صفوف الأهلي قبل أن يرحل عنه موسم 2020/ 2021، ولعب بعد ذلك في صفوف نيويورك سيتي الأمريكي وباوك سالونيكا اليوناني، وانتقل إلى الرائد في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 5 مرات وتعادل مرة وخسر 8 لقاءات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.

نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الرائد – المصدر spl

الرائد يواجه الخليج اليوم

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الرائد، عند الساعة 3:30 اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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