ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام

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تمكن باحثون في غوغل من تطوير طريقة بوسعها أن تحول النصوص إلى موسيقى، وذلك في دقائق معدودة من خلال الاستعانة بمزايا الذكاء الاصطناعي.
وبحسب موقع The Verge التقني، فإن الطريقة التي طورها باحثو غوغل يمكنها أيضًا أن تحول بعض الأصوات إلى مقطوعات موسيقية تؤديها عدة آلات للعزف.
ويقول خبراء إن هذه الطريقة تشبه أنظمة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل إنتاج صورة من خلال الاعتماد على نصوص مكتوبة.
وبفضل هذه الطريقة، سيكون بوسع المستخدم مثلًا أن يقدم نصًا يصف فيه موسيقى الجاز، وعندئذ، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بإنتاج قطعة صوتية وموسيقية، وفق المواصفات التي جرى تقديمها.
وهذا النظام الجديد الذي طوره باحثو غوغل أطلق عليه اسم ميوزك إل إم، وقد نشرت شركة ألفابت نماذج تم الحصول عليها بالفعل بالطريقة المبتكرة.
وقال أشخاص اطلعوا على المقاطع إنها مذهلة، فبعضها يصل لمدة 30 ثانية، وإحداها وصل لـ خمس دقائق، لكن هذه الخاصية ما زالت غير متاحة لعموم المستخدمين.
ويمكن لهذه الطريقة أن تحاكي أصوات البشر، عبر دقة فائقة، حتى أنها تبدو مشابهة تمامًا، وقد جرى تدريب هذا النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بقاعدة بيانات موسيقية ضخمة توجد فيها 280 ألف ساعة من الموسيقى.