ميزة في تحديث سناب شات تنتهك خصوصيتك

حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن حدثوا سناب شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها”.

ميزة الاتصال بي

وأضاف سالم الحربي أن هذه الميزة هي ميزة “الاتصال بي” التي ظهرت لدى البعض بعد التحديث الأخير في شناب شات.

حماية الخصوصية

ونصح الخبير التقني سالم الحربي “بإغلاق هذه الميزة وتفعيلها للأصدقاء فقط لحماية خصوصية المستخدمين”.