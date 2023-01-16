ميزة في تحديث سناب شات تنتهك خصوصيتك

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.
لمن حدثو #سناب_شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها https://t.co/yG7DXhBJ73#الاتحاد_الباطن #الرخصه_المهنيه#مساء_الخير #الاهلي_الفيصلي pic.twitter.com/Oya8fRkEcfقد يهمّك أيضاً
— سالم الحربي (@arnod) January 14, 2023
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن حدثوا سناب شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها”.
وأضاف سالم الحربي أن هذه الميزة هي ميزة “الاتصال بي” التي ظهرت لدى البعض بعد التحديث الأخير في شناب شات.
ونصح الخبير التقني سالم الحربي “بإغلاق هذه الميزة وتفعيلها للأصدقاء فقط لحماية خصوصية المستخدمين”.