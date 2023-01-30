ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان ضد ريمس

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نتائجه المخيبة للآمال، بعد تعادله ضد نظيره ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ولعب سان جيرمان ضد ريمس بالأمس، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، بعد أداء محبط للاعبي الفريق الباريسي خاصة في الشوط الأول.
وعلى الرغم من التعادل، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة، فيما وصل رصيد ريمسي إلى 26 نقطة، ويتواجد في المركز الـ11.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن تقييمات اللاعبين في المباراة، ومنحت نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تقييمات منخفضة، وكان الثنائي فيتينيا وكارلوس سولير هما الأقل، بعدما حصل كل منهما على 3 درجات.
وحل في المركز الثاني بقائمة الأسوأ بمباراة سان جيرمان ضد ريمس، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي كيليان مبابي والإسباني فابيان رويز، حيث حصل كل منهم على تقييم 4 درجات.
ونال ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والبرازيلي ماركينيوس، بجانب مواطنه نيمار صاحب هدف فريقه، على أعلى تقييم بـ6 درجات لكل منهما.