ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو

تُخيم حالة من الغموض على إمكانية انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الهلال خلال الفترة المقبلة.

تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية منافسات الموسم الجاري في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وذلك بجانب أنباء رغبة برشلونة في عودته.

الهلال يسعى لضم ليونيل ميسي

وفي الوقت الذي ارتبط به اسم ميسي بتجديد عقده واهتمام أكثر من ناد، أكدت الصحف العالمية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى بقوة للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الإدارة الهلالية تطمح في التعاقد مع ليونيل ميسي في أسرع وقت ممكن، ووصفته بأنه الأمنية الأكبر للنادي، خاصة بعد نجاح غريمه النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي الهلال مستعد لدفع 300 مليون دولار راتب سنوي للنجم الأرجنتيني، في حين يحصل رونالدو على 200 مليون دولار سنويًا مع النصر.

مفاوضات قوية

ويبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات كبيرة في هذه الصفقة، حيث أكد الصحافي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي، أن ممثلي الهلال سيصلون إلى باريس خلال الساعات القادمة، من أجل عقد اجتماع مع ميسي.

وشدد رودي غاليتي على أن الأنباء تُشير لاستمرار ليونيل ميسي لموسم آخر على الأقل مع باريس سان جيرمان، إلا أن مسؤولي الهلال لن يستسلموا وسيحاولون إقناعه.

كما أوضحت “ديلي ميل”، أن والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، خورخي، وصل إلى الرياض، من أجل إجراء محادثات مع الهلال بشأن احتمالية توقيعه للأزرق.

ميسي هلالي

وتتفاعل الجماهير مع الصفقة المحتملة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليكون هاشتاق ميسي هلالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أبدى المشجعون عن تفاؤلهم بحسم الصفقة، وعودة المنافسة بين كريستيانو والنجم الأرجنتيني.

وعلق الإعلامي سيف الرخيص، قائلًا: “تواجد الرئيس فهد بن نافل في باريس لإنهاء صفقة ليونيل ميسي التاريخية وتم الاتفاق من أسبوع تقريبًا والمفاوضات الآن جارية لإقناع اللاعب للتوقيع معه في الشتوية”.

وتابع حديثه قائلًا: “ولكن اللاعب يُريد اللعب في بطولة أوروبا والمفاوضات جارية لإقناع اللاعب.. ميسي هلالي من أسبوع”، وقال المعلق الرياضي حماد العنزي: “أعظم لاعب في التاريخ للنادي الأعظم”.