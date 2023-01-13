Icon

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو Icon مرسوم ملكي : منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء Icon تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد Icon سناب شات يدرس إضافة ميزة طال انتظارها  Icon نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام Icon 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي Icon سائق شاحنة مستهتر يصدم مركبة مواطنة: ما في مشكلة تأمين يصلح سيارة Icon هيفاء حسين: بيصير لي انفصام.. أشجع الهلال وأحب رونالدو Icon الخليج والوحدة يسعيان لمواصلة الانتصارات Icon وفد النواب الياباني يتعرف على فرص التعاون مع المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو

2023-01-13 الساعة 4:32
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على إمكانية انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الهلال خلال الفترة المقبلة.

تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية منافسات الموسم الجاري في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وذلك بجانب أنباء رغبة برشلونة في عودته.

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجار شاحن هاتف يتسبب باندلاع حريق داخل طائرة ركاب

Img

مغني ربابة يخطف قلوب السعوديين

دوري أبطال أوروبا - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي – @PSG_English

الهلال يسعى لضم ليونيل ميسي

وفي الوقت الذي ارتبط به اسم ميسي بتجديد عقده واهتمام أكثر من ناد، أكدت الصحف العالمية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى بقوة للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الإدارة الهلالية تطمح في التعاقد مع ليونيل ميسي في أسرع وقت ممكن، ووصفته بأنه الأمنية الأكبر للنادي، خاصة بعد نجاح غريمه النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي الهلال مستعد لدفع 300 مليون دولار راتب سنوي للنجم الأرجنتيني، في حين يحصل رونالدو على 200 مليون دولار سنويًا مع النصر.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

مفاوضات قوية

ويبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات كبيرة في هذه الصفقة، حيث أكد الصحافي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي، أن ممثلي الهلال سيصلون إلى باريس خلال الساعات القادمة، من أجل عقد اجتماع مع ميسي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

وشدد رودي غاليتي على أن الأنباء تُشير لاستمرار ليونيل ميسي لموسم آخر على الأقل مع باريس سان جيرمان، إلا أن مسؤولي الهلال لن يستسلموا وسيحاولون إقناعه.

كما أوضحت “ديلي ميل”، أن والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، خورخي، وصل إلى الرياض، من أجل إجراء محادثات مع الهلال بشأن احتمالية توقيعه للأزرق.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

ميسي هلالي

وتتفاعل الجماهير مع الصفقة المحتملة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليكون هاشتاق ميسي هلالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أبدى المشجعون عن تفاؤلهم بحسم الصفقة، وعودة المنافسة بين كريستيانو والنجم الأرجنتيني.

وعلق الإعلامي سيف الرخيص، قائلًا: “تواجد الرئيس فهد بن نافل في باريس لإنهاء صفقة ليونيل ميسي التاريخية وتم الاتفاق من أسبوع تقريبًا والمفاوضات الآن جارية لإقناع اللاعب للتوقيع معه في الشتوية”.

وتابع حديثه قائلًا: “ولكن اللاعب يُريد اللعب في بطولة أوروبا والمفاوضات جارية لإقناع اللاعب.. ميسي هلالي من أسبوع”، وقال المعلق الرياضي حماد العنزي: “أعظم لاعب في التاريخ للنادي الأعظم”.

ميسي
ميسي – المصدر @ChampionsLeague

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا