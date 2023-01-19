ميسي يسجل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين

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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي سريعًا، بعد مرور دقيقتين من الشوط الأول لـ مباراة كأس موسم الرياض ضد الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.
نيمار يمهّد بذكاء وميسي بلمسة رائعة يفتتح باب التسجيل لفريق باريس سان جيرمانقد يهمّك أيضاً
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🔗 https://t.co/iPCR3JIB89#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/skhNVYimZL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023
وتلقى النجم الأرجنتيني تمريرة متقنة من زميله نيمار ليسجلها في شباك فريق موسم الرياض.