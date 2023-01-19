ميسي يسجل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي سريعًا، بعد مرور دقيقتين من الشوط الأول لـ مباراة كأس موسم الرياض ضد الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وتلقى النجم الأرجنتيني تمريرة متقنة من زميله نيمار ليسجلها في شباك فريق موسم الرياض.