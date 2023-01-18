ميلان متأخر أمام الإنتر بثنائية في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان والإنتر في بطولة كأس السوبر الإيطالي، بتقدم الإنتر بهدفين دون رد.
دجيكو يسجل الهدف الثاني ⚽️قد يهمّك أيضاً
ميلان 0 × 2 الإنتر#ميلان_انتر | #SSC pic.twitter.com/lX6vl1uUd9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 18, 2023
وكان الإنتر افتتح التسجيل عبر اللاعب الإيطالي فريدريكو ديماركو في الدقيقة العاشرة، ثم سجل اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني للإنتر بالدقيقة الـ21.
وجاء تشكيل فريق ميلان مكونًا من: “تاتاروسانو في حراسة المرمى، كالابريا، كاجر، توموري، هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، مسياس، دياز، لياو، جيرو”.
أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: “أونانا بحراسة المرمى، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.
وخلال 35 عامًا من بطولة كأس السوبر الإيطالي، فاز ميلان بالبطولة 7 مرات وإنتر 6 مرات، بينما حقق يوفنتوس اللقب في 9 مناسبات ولاتسيو 5 مرات ونابولي مرتين وروما مرتين وسامبدوريا مرة، وبارما مرة واحدة، وفيورنتينا مرة واحدة.
وستكون مباراة اليوم الأربعاء بين الروسونيري والإنتر هي النسخة رقم 35 من بطولة السوبر الإيطالي منذ انطلاقها في عام 1988.
وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي أُقيم عليه نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وفاز برشلونة باللقب عقب الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.
ويدخل الروسونيري، المباراة بوصفه بطل الدوري الإيطالي موسم 2021/ 2022، أما إنتر فيدخل مواجهة السوبر الإيطالي اليوم بوصفه بطل كأس إيطاليا لموسم 2021/ 2022، كما تُوج أيضًا بالسوبر الإيطالي لعام 2021.
وكانت المباراة انطلقت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , AD SPORTS 2 HD , AD SPORTS 2 HD , STARZ PLAY APP”.
دي ماركو يفتتح التسجيل في الديربي 🔥⚽️
ميلان 0 × 1 الإنتر#السوبر_الايطالي_بالرياض | #SSC pic.twitter.com/UYljtrrKgN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 18, 2023