ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي

نجح نادي ميلان في الابتعاد بوصافة الدوري الإيطالي، بعد فوزه المهم اليوم على نادي ساليرنيتانا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.

فوز مهم لـ ميلان

وسجل لـ الروسونيري كل من رفائيل لياو وساندرو تونالي، بينما سجل لفريق ساليرنيتانا اللاعب فريدريكو بونازولي.

ويتواجد نابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ميلان ثانيًا برصيد 36 نقطة، يوفنتوس ثالثًا برصيد 31 نقطة، لاتسيو رابعًا برصيد 30 نقطة، إنتر ميلان خامسًا برصيد 30 نقطة، أتالانتا سادسًا برصيد 28 نقطة، روما سابعًا برصيد 27 نقطة، أودينيزي ثامنًا برصيد 24 نقطة، تورينو تاسعًا برصيد 22 نقطة، فيورنتينا عاشرًا برصيد 19 نقطة، بولونيا في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، ساليرنيتانا في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، إمبولي في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، مونزا في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، ليتشي في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

ويتواجد نادي سبيزيا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، سامبدوريا في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، كريمزنيزي في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، أما نادي هيلاس فيرونا فيتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد ست نقاط.

مباريات الجولة الـ16

وتُقام حاليًا مباراتا ” روما ضد بولونيا” و ” لاتسيو ضد ليتشي”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي اليوم، بلقاءات ” فيورنتينا ضد مونزا، كريمونيزي ضد يوفنتوس، إنتر ميلان ضد نابولي، أودينيزي ضد إمبولي”.