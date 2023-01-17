ميليشيا الحوثي تهدد موارد اليمنيين

أكد المحلل السياسي عبدالله إسماعيل، أن المبعوثين الأمميين المعنيين باليمن يتعاملون بشأن تعميمات عامة دون حديث مباشر عن الخطوات القادمة الحقيقية، مشيرًا إلى وجود تجاوز بشأن ما تقوم به ميليشا الحوثي.

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وأردف إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث، قائلًا: إن ميليشا الحوثي تواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة.

وأكمل المحلل السياسي: أن الميليشا تمارس تهديدها المباشر لموارد اليمنيين وسفن النفط في الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أن عدم وجود وضوح لدى المبعوثين الأمميين بشأن اليمن.