ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة

باشرت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل اليوم، الأحد، مهام عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة.

إنجازات وخبرات

يأتي ذلك في إطار دعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لمسيرة عمل المجلس، ونظير ما تمتلكه الدكتورة ميمونة من سيرة زاخرة بالإنجازات والخبرات في المجالات الأكاديمية والإدارية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة جورج تاون، وعملت أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، إلى جانب كونها مستشارة لرئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث شغلت منصب مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بالجامعة.

شكر وتقدير

وبهذه المناسبة، قدمت الدكتورة ميمونة شكرها وتقديرها لرئيس المجلس على هذه الثقة، مؤكدة أهمية العمل وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، سائلة الله – عز وجل – العون والتوفيق في أداء مهامها.

وأوضحت أن هذه الثقة تعد محفزًا لاستمرار عمليات تطوير منظومة أداء المجلس من خلال مسارات عمله ومستهدفاته ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة المعززة لدور الأسرة وتنظيم كافة الجهود والمبادرات الحكومية والأهلية الخاصة بالأسرة ومتابعة تنفيذها، إضافة لتعزيز منهجه التكاملي مع كافة المؤسسات بما يضمن تمكين الأسرة ومشاركتها بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.