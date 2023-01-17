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هل كان ممكنًا أن ينجو جاك؟

مُخرج تايتانيك يرد على سؤال حير الملايين

2023-01-17 الساعة 10:37
مُخرج تايتانيك يرد على سؤال حير الملايين
المواطن - فريق التحرير

حاول مخرج فيلم تايتانيك الإجابة عن سؤال طرأ على أذهان كل من شاهدوا الفيلم الشهير تايتانيك، الذي طُرح قبل 25 عامًا وأصبح واحدًا من أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية على الإطلاق.

سؤال مُحير

وكان السؤال هو: هل كان من الممكن أن ينجو جاك إذا صعد على اللوح الخشبي بجوار روز؟، ومنذ عام 1997، كان لدى محبي تايتانيك تساؤلًا ممزوجًا بالغضب، بشأن وفاة شخصية جاك، التي أداها النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بعد أن بقي في مياه المحيط الأطلنطي المتجمدة لفترة طويلة بانتظار قوارب الإنقاذ، تاركا لوحًا خشبيًا عثر عليه برفقة حبيبته روز، التي تؤدي دورها الممثلة البريطانية كيت وينسلت، لتصعد هي عليه وتنقذ نفسها.

وبمناسبة مرور 25 عامًا على إصدار الفيلم، قرر مخرجه المخضرم، جيمس كاميرون، وضع هذا التساؤل تحت الاختبار، من خلال فيلم وثائقي مع “ناشيونال جيوغرافيك”.

فيلم وثائقي

وسيعيد المخرج تمثيل الظروف التي وجد جاك وروز نفسيهما فيها، واختبار ما إذا كان من الممكن أن ينجو الاثنان إذا صعد جاك على اللوح الخشبي.

وقال كاميرون: إن تحقيقًا جديدًا قمنا به للتو، سيحسم هذا السؤال، بشأن جاك وروز وقطعة من الحطام العائم، والتي يطلق عليها الجميع بابًا”، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي. وأضاف: لم يكن باباً، وإنما قطعة من الألواح الخشبية من مقصورة الدرجة الأولى.

محاكاة للفيلم

وأشار إلى أنه سيعطي نظرية المعجبين التي نوقشت بشدة تحقيقًا جنائيًا في فيلم وثائقي سيصدر في 5 فبراير.

وسيعيد الفيلم عمليًا إنشاء ما تحمله جاك وروز بالضبط عندما غرقت تيتانيك، حيث تم اختيار ممثلين لديهما نفس البنية التي يتمتع بها جاك وروز وهما دي كابريو ووينسلت.

إعلان تشويقي

ووفقًا للإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي الذي تم نشره على تويتر، كانت درجة حرارة المياه التي تم إعادة تمثيل الظروف فيها 13 درجة مئوية بدلا من حوالي درجتين تحت الصفر، لذا فقد ضاعفوا الوقت الذي أمضياه في المياه لكل مرحلة.

ولفت كاميرون إلى أنه عبر 4 اختبارات، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات الصعبة والسريعة، والتي سيتم الكشف عنها في الوثائقي.

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