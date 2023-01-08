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لتقديم تسهيلات لعموم المستفيدين

نأتي إليك تقدم خدماتها في 7 مواقع منها القصيم

2023-01-08 الساعة 12:22
نأتي إليك تقدم خدماتها في 7 مواقع منها القصيم
المواطن - واس

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها، اليوم الأحد، للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

القصيم

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز الدليمية، وللنساء في ثانوية الدليمية للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية ومتوسطة مركز كبد التابع لمحافظة عيون الجواء لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

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مواقع أخرى

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز جبة بمنطقة حائل، وفي جامعة نجران بمنطقة نجران لمدة ثلاثة أيام لكل منهما, وفي مركز الملك فهد الصحي في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وفي مقر كلية الطب في محافظة بيشة بمنطقة عسير لمدة يومين لكل منهما.

خدمات السجل المدني

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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