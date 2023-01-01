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بعد سداد كافة التزاماته

نادي العدالة يحصل على شهادة الكفاءة المالية

2023-01-01 الساعة 6:55
نادي العدالة يحصل على شهادة الكفاءة المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي العدالة، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

نادي العدالة يستخرج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي العدالة ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

شهادة الكفاءة المالية
شهادة الكفاءة المالية – المصدر @aladalahclub

العدالة في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب العدالة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 9 نقاط، ويتواجد في المركز الـ13.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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