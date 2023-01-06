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خلال مواجهة الفتح بالدوري

نادي العدالة يستهدف الفوز الثاني

2023-01-06 الساعة 4:26
نادي العدالة يستهدف الفوز الثاني
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحسين نتائجه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفتح اليوم.

العدالة ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

نادي العدالة يسعى للفوز

ولعب العدالة ضد الفتح مرتين فقط ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الماضي، تمكن كل منهما من تحقيق الفوز على ملعب المنافس.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحقيق الفوز الثاني له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه اكتفى بفوز وحيد وتعادلين و8 هزائم، وتمكن من تسجيل 5 أهداف فقط، واهتزت شباكه 20 مرة.

العدالة
لاعبو نادي العدالة – المصدر @aladalahclub

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث إنه لم يتعادل في أي مباراة، وفاز 5 مرات وخسر مثلهم، وهز الشباك 16 مرة، واستقبل 11 هدفًا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من افتتاح التسجيل 5 مرات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، مقابل مرتين فقط للعدالة.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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