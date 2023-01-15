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نادي العدالة يسعى لتحقيق رقم استثنائي

2023-01-15 الساعة 2:40
نادي العدالة يسعى لتحقيق رقم استثنائي
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال في دوري روشن السعودي اليوم.

الهلال ضد العدالة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد العدالة عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الهلال - الهلال والعدالة
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

نادي العدالة يستهدف الفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي الموسم الحالي، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز مرتين فقط، وتعادل في مثلهما، إلا أن مستوى اللاعبين تحسن كثيرًا في الجولات الأخيرة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من التعادل سلبيًا ضد الوحدة في الجولة الـ11، قبل أن ينتفض ويفوز على الفتح بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ما يحفز لاعبيه للتألق اليوم ضد الهلال.

ولم يسبق للعدالة أن حقق الانتصار في مباراتين متتاليتين عبر تاريخه في دوري المحترفين، إلا أنه سيصطدم بالهلال الباحث عن استعادة توازنه بعد تعادله مع الرائد، حيث يسعى لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب نحو الصدارة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

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