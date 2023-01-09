نادي برشلونة بعد تصدر الدوري الإسباني: نراكم في الرياض

وجه حساب نادي برشلونة في “تويتر” رسالة إلى جماهيره بعد انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في الجولة الـ16 من الليجا.

وقال حساب البارشا لجماهيره: “نراكم في الرياض”.

نادي برشلونة

وسيواجه برشلونة، منافسه ريال بيتيس مساء الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه الفائز منها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في نهائي السوبر الإسباني في الرياض.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد، بدأ برشلونة المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في إحراز الهدف الوحيد للبارشا في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول.

فوز مهم ضد الأتلتيكو

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، حاول نادي أتلتيكو مدريد العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأصبح رصيد نادي برشلونة بعد الفوز 41 نقطة في المركز الأول في الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وبدأت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الجمعة الماضية، بفوز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما فاز قاديش على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز فياريال على ريال مدريد بنتيجة 2/ 1، فاز ريال مايوركا على بلد الوليد بهدف دون رد، أما جيرونا فتعادل مع إسبانيول بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات الأمس، فاز ريال سوسيداد على ألميريا بنتيجة هدفين دون رد، فاز ريال بيتيس على رايو فاليكانو بنتيجة هدفين لهدف، وفاز إشبيلية على خيتافي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين بمواجهة أوساسونا لفريق أتلتيك بيلباو.