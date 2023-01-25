ناسا تختبر محرِّك مركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية

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كشف مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بيل نيسلون، أمس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تخطط لاختبار وإطلاق محرك لمركبة فضائية، يعمل بالطاقة النووية، بحلول 2027.
يأتي ذلك كجزء من جهود الوكالة الأمريكية لاختبار طرق أكثر كفاءة، لإرسال رواد الفضاء إلى المريخ في المستقبل.
وأوضح نيسلون في مؤتمر صحفي في ولاية ماريلاند أن ناسا ستتعاون مع الوكالة الأمريكية للأبحاث والتطوير العسكري “داربا”؛ لتطوير محرك يعمل بالدفع الحراري النووي؛ لإطلاقه إلى الفضاء بحلول 2027.