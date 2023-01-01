ناصر الدوسري يغضب الهلاليين

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ناصر الدوسري لانتقادات كبيرة من الجماهير، محملة إياه مسؤولية التعادل أمام ضمك.

تعادل الهلال وضمك

ولعب الهلال وضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الزعيم بهدفين، وسجل فارس الجنوب ثنائية في الشوط الثاني.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.

انتقادات تحاصر ناصر الدوسري

وعلى الرغم من تألق ناصر الدوسري في الشوط الأول، إلا أن الجماهير الهلالية حملته مسؤولية التعادل، بعدما تسبب في اهتزاز شباك فريقه بهدفين، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال هاني السعود: “الهلال لا يستحق الفوز.. الهلال يعاني في أكثر من اتجاه: التنظيم الدفاعي، ترابط الخطوط، توظيف بعض اللاعبين، استمرار ناصر الدوسري في خانة الظهير الأيسر خطأ كبير على الفريق وعلى مستقبل اللاعب الرياضي”.

وعلق أحمد عسيري قائلًا: “ناصر الدوسري أعاد ضمك للمباراة بلقطتين من كرات ميتة”، وكتب عبدالله العنزي: “الدوسري صنع الهدف الأول لضمك، أما الهدف الثاني حكاية، تعدّى لاعب ضمك من عنده تركه مشغول يعدل شرابه”.

وكتب محمد: “ناصر الدوسري تسبب بالأول وأخطأ بالثاني.. لكن للأمانة الخطأ الأكبر على المعيوف، كيف كرة مثل كذا ما تقدر تمسكها بيدك على مرتين؟”، وعلق عبدالإله قائلًا: “الدوسري هو من أعاد ضمك”.