ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية في رالي داكار 2023

نجح السائق القطري ناصر العطية في الفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار 2023، اليوم الاثنين، في النسخة الـ45 التي تستضيفها السعودية.

فوز ناصر العطية

وتألق ناصر العطية، سائق تويوتا وحامل لقب رالي داكار، في المرحلة الثانية اليوم، وتفوق على منافسيه، وتقدم على الهولندي إريك فان لون “أوفردرايف” بفارق 14 ثانية.

وجاء السائق الإسباني كارلوس ساينس “أودي” في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و5 ثوان، ليحتل صدارة الترتيب العام، بفارق دقيقتين و12 ثانية عن ناصر العطية.

وتمكن العطية من تقليص الفارق حوالي 5 دقائق مع المتصدر كارلوس ساينس، وصنع فارقًا كبيرًا مع الثنائي لوب والفرنسي عيرلان شيشري “برودرايف” في الترتيب العام.

كلاين يتصدر فئة الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية، احتل الدراج الأمريكي مايسون كلاين صدارة الترتيب العام في رالي داكار 2023، بعد فوزه بالمرحلة الثانية، فيما حل الألماني سيباستيان بوهلر ثانيًا اليوم، يليه الأمريكي سكايلر هاوز.

وعلى صعيد الترتيب العام، يحتل مايسون كلاين صدارة الترتيب العام، متفوقًا بفارق دقيقة و41 ثانية عن الأسترالي توبي برايس، فيما يتواجد الإسباني خوان باريدا في المركز الثالث.