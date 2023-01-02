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كلاين يتصدر فئة الدراجات النارية

ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية في رالي داكار 2023

2023-01-02 الساعة 8:55
ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية في رالي داكار 2023
المواطن - فريق التحرير

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نجح السائق القطري ناصر العطية في الفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار 2023، اليوم الاثنين، في النسخة الـ45 التي تستضيفها السعودية.

فوز ناصر العطية

وتألق ناصر العطية، سائق تويوتا وحامل لقب رالي داكار، في المرحلة الثانية اليوم، وتفوق على منافسيه، وتقدم على الهولندي إريك فان لون “أوفردرايف” بفارق 14 ثانية.

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ناصر العطية
فوز العطية – المصدر @Dakar_arabic

وجاء السائق الإسباني كارلوس ساينس “أودي” في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و5 ثوان، ليحتل صدارة الترتيب العام، بفارق دقيقتين و12 ثانية عن ناصر العطية.

وتمكن العطية من تقليص الفارق حوالي 5 دقائق مع المتصدر كارلوس ساينس، وصنع فارقًا كبيرًا مع الثنائي لوب والفرنسي عيرلان شيشري “برودرايف” في الترتيب العام.

ناصر العطية
فوز العطية – المصدر @gsaksa

كلاين يتصدر فئة الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية، احتل الدراج الأمريكي مايسون كلاين صدارة الترتيب العام في رالي داكار 2023، بعد فوزه بالمرحلة الثانية، فيما حل الألماني سيباستيان بوهلر ثانيًا اليوم، يليه الأمريكي سكايلر هاوز.

وعلى صعيد الترتيب العام، يحتل مايسون كلاين صدارة الترتيب العام، متفوقًا بفارق دقيقة و41 ثانية عن الأسترالي توبي برايس، فيما يتواجد الإسباني خوان باريدا في المركز الثالث.

مايسون كلاين
كلاين يتصدر الترتيب – المصدر @Dakar_arabic

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