نافاس يُربك حسابات نادي النصر

حسم حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

نافاس يرفض عرض النصر

وأكدت شبكة “راديو مونت كارلو”، أن كيلور نافاس لا يُفضل الانتقال إلى النصر، واللعب مع زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن الحارس الكوستاريكي يُخطط للاستمرار مع باريس سان جيرمان، والرحيل مجانًا إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2023.

ولفتت الشبكة الفرنسية، إلى أن نافاس صاحب الـ36 عامًا، شارك في مباراة واحدة فقط مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه مقتنع أنه لا يزال قادرًا على العطاء، مع تردد أنباء عن اهتمام أندية إنجليزية بضمه.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نافاس يُعد الخيار الأول للإدارة النصراوية، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد إصابة دافيد أوسبينا، وقد تتجه إلى حارس الوحدة، منير المحمدي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إصابة أوسبينا

وأُصيب أوسبينا خلال مواجهة النصر ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد كرة اشترك فيها مع المهاجم الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة، ليُغادر الملعب.

وأكدت الفحوصات غياب أوسبينا لأكثر من 6 أسابيع، قبل أن يعلن النصر، عن خضوعه لعملية جراحية في المرفق، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.