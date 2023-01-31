ناقة تستقبل صاحبها بالعناق بعد أن أبعده المرض عنها

وثق مقطع فيديو نشره رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، لحظات استقبال ناقة صاحبها بالعناق بعد فترة طول غيابه عنها، إذ أبعده المرض عن لقاها.

بالعناق

وأظهر مقطع الفيديو الناقة وهي تستقبل صاحبها المريض بالأحضان، والعناق، معبرة عن حبها واشتياقها له، وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.

وعلق فهد بن حثلين على الفيديو بالإشارة إلى وفاء الناقة لصاحبها بعد طول الغياب، قائلًا: ” لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم”!