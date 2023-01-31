أصغر معتمرة بمكة المكرمة تخطف الأنظار بجمالها التعليم عبر منصة مدرستي اليوم بمدارس بدر وخيبر ناقة تستقبل صاحبها بالعناق بعد أن أبعده المرض عنها اشتباكات عنيفة بين مجموعات ليبية مسلحة بمطار طرابلس خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير الصين تمتلك 1500 رأس نووية بحلول عام 2035
وثق مقطع فيديو نشره رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، لحظات استقبال ناقة صاحبها بالعناق بعد فترة طول غيابه عنها، إذ أبعده المرض عن لقاها.
وأظهر مقطع الفيديو الناقة وهي تستقبل صاحبها المريض بالأحضان، والعناق، معبرة عن حبها واشتياقها له، وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.
وعلق فهد بن حثلين على الفيديو بالإشارة إلى وفاء الناقة لصاحبها بعد طول الغياب، قائلًا: ” لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم”!