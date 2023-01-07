نتائج الجولة الأولى ببطولة خليجي 25

اختُتمت مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة كأس الخليج ” خليجي 25″ اليوم السبت بإقامة مباراتين في المجموعة الثانية.

خليجي 25

وكانت مباراة الافتتاح أمس انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخب العراقي المضيف ومنتخب عمان، بينما حقق منتخب السعودية فوزًا مهمًا على المنتخب اليمني، بنتيجة هدفين دون رد.

وفي اليوم السبت، فاز المنتخب البحريني فوزًا مهمًا على المنتخب الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما منتخب قطر ففاز على المنتخب الكويتي بهدفين دون رد.

وتُقام مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج بعد غد الاثنين بمواجهتي ” عمان واليمن” و ” السعودية والعراق”.

وتُستكمل مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بإقامة مباراتي ” الإمارات والكويت” و ” قطر والبحرين”.

وشهد حفل افتتاح خليجي 25 أمس حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

بجانب حضور ضيوف البطولة من رؤساء اتحادات وشخصيات رياضية وإعلامية والعديد من المسؤولين العراقيين وسفراء الدول الخليجية.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

الكويت الأكثر تتويجًا

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.