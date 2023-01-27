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نتائج مباريات اليوم في دوري يلو

2023-01-27 الساعة 11:29
نتائج مباريات اليوم في دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار، اليوم الجمعة، على مباريات الجولة الـ 18 في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/ 2023.

دوري يلو

وكان نادي هجر تعادل مع العربي بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على نادي الخلود بهدفين مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بنتيجة هدفين دون رد، أما الحزم ففاز على فريق جدة بثلاثية مقابل هدف.

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دوري يلو - الحزم وجدة - يوسف أوباما

ونجح اللاعب المصري يوسف أوباما في أن يسجل أول ثنائية له في دوري الدرجة الأولى، بعد انضمامه لنادي الحزم قادمًا من الزمالك المصري على سبيل الإعارة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي عصر غدٍ لمواجهة نادي القيصومة في الجولة الـ18 من بطولة دوري الدرجة الأولى موسم 2022/ 2023.

هجر والعربي - دوري يلو

وتنطلق مباراة الراقي ضد القيصومة غدًا في تمام الساعة الرابعة إلا ربعًا عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن، وتُنقل عبر القنوات الرياضية السعودية.

وفي حال نجح الراقي في الفوز غدًا على القيصومة فسوف يُصبح رصيده من النقاط 37 نقطة وسوف ينفرد بـ صدارة دوري يلو بفارق 3 نقاط عن فرق الرياض والفيصلي والحزم.

وتُختتم غدًا السبت، مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو، بمواجهات “الساحل والجبلين، القيصومة والأهلي، العروبة والشعلة، الأخدود والقادسية”.

الخلود والعين - دوري يلو

 

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