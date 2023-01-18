نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا

أعلن د. عبدالرحمن بازيد، الأستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، انتهاء القسم من التجارب على عسل السدر.

نتائج مبشرة

وقال بازيد، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن النتائج مبشرة لفاعلية ذلك العسل ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

البكتريا المقاومة للمضادات

ولفت إلى أن الفريق البحثي يعمل على تجربة المنتجات الطبيعية على البكتيريا الممرضة المسببة للالتهابات، خاصة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح بازيد أن هذه النتائج البحثية تحتاج إلى التحكيم، ثم سيتم نشرها ومشاركتها بعد ذلك.