نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا

حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا تغيير ملعب مباراة ضمك والفتح علاج جديد وواعد لاضطراب وراثي قاتل يصيب الكبد سبب تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي لـ الأهلي مشرف الغامدي يفوز بتذكرة فوق الخيال كلب يعض فنانة مصرية بالشارع أبطال كأس السوبر الإيطالي قبل مباراة الأربعاء حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات مسلي آل معمر يحسم مصير أوسبينا بعد إصابته
أعلن د. عبدالرحمن بازيد، الأستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، انتهاء القسم من التجارب على عسل السدر.
د. عبدالرحمن بازيد – أستاذ مساعد بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل: انتهينا من التجارب على "عسل السدر" والنتائج مبشرة لفاعليته ضد البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية @A__bazaid@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DKSOwwXAOZقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2023
وقال بازيد، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن النتائج مبشرة لفاعلية ذلك العسل ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
ولفت إلى أن الفريق البحثي يعمل على تجربة المنتجات الطبيعية على البكتيريا الممرضة المسببة للالتهابات، خاصة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وأوضح بازيد أن هذه النتائج البحثية تحتاج إلى التحكيم، ثم سيتم نشرها ومشاركتها بعد ذلك.