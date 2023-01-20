نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف بصلة

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن نجاة سيدة مصرية من الموت، بعد أن تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، من إنقاذ حياتها، بعد أن اختنقت إثر تناولها نصف بصلة مرة واحدة.
ونشر المستشفى بيانًا أوضح فيه التفاصيل حيث قال: إنه تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 55 سنة تعاني اختناقًا وزرقان في الوجه.
وأردف أنه بإجراء منظار طوارئ لها تبين أنها تناولت خلال إفطار الصباح نصف بصلة، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.
وأفاد المستشفى: أنه تبين استقرار نصف البصلة في القصبة الهوائية؛ مما أدى إلى حدوث اختناق وزرقة بالوجه، ليتم إدخالها العمليات فورًا واستخراج ما ابتلعته بنجاح.
وقام بالعملية فريق طبي متخصص في مثل هذه الحالات، حيث تمت العملية بنجاح وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة السيدة وإنهاء ما كانت تعانيه.